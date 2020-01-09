شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 4.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

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