أورنج الفرنسية تدرس طرحا أوليا لعمليات الشرق الأوسط وإفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورنج، اليوم الخميس، أنها تدرس طرحا محتملا لعملياتها المجمعة فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى البورصة. وقالت الشركة فى بيان "قررت أورنج تجميع كامل عملياتنا الإقليمية في شركة واحدة، أورانج الشرق الأوسط وإفريقيا(أو.إم.إي.إيه)، لتأسيس كيان مستقل وتزويد المجموعة بخيارات نمو متنوعة". وأضافت "الطرح العام الأولي لأو.إم.إي.إيه هو أحد تلك السيناريوهات المحتملة، والقرار سيعتمد على عدد من العوامل منها الفرص الاستراتيجية وتوجه السوق، مع القاعدة الرئيسي دوما وهي تسريع نمو هذا النشاط".

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