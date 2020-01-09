شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للبترول: خطة لتكرير 4.85 مليون طن خام لنافتا وبوتاجاز ووقود نفاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد حسن رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة شهدت تطويراً فى وحداتها وقدراتها الإنتاجية فى ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مما يمكنها من تحقيق خطتها التكريرية وذلك من خلال 4 وحدات تقطير جوي بطاقة إنتاجية قصوى 6.5 مليون طن خام سنوياً و3 وحدات تقطير تفریغي لإنتاج الأسفلت بطاقة تغذية 600 ألف طن مازوت لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأسفلت ووحدتين لاسترجاع الغازات بطاقة 90 ألف طن سنوياً، و4 وحدات لمعالجة البوتاجاز والنافتا ووحدة معالجة الكيروسين لإنتاج وتصدير وقود الطائرات، وذلك بخلاف وحدات المرافق المختلفة .

وأوضح المهندس محمد حسن رئيس شركة النصر للبترول خلال الجمعية العمومية لاعتماد الموزانة التخطيطية لعام 2020-2021أن خطة التكرير تستهدف تكرير حوالى 85ر4 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة منها 82 ألف طن بوتاجاز و1.2 مليون طن نافتا و410 ألف طن وقود نفاثات و1.35 مليون طن سولار و1.3 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد على أن الظروف مهيئة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة فى مسيرتها وتحقيق أهدافها فى ظل استراتيجية وزارة البترول التي تهدف للاستمرار فى مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات .

وجاء ذلك خلال استهلال الوزير رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021، حيث رأس جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .