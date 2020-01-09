شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: العراق يرفع سعر خام البصرة إلى آسيا في فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر فبراير للشحنات المتجهة إلى آسيا إلى علاوة 2.55 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، وبزيادة 45 سنتا عن الشهر السابق.
وجرى تسعير خام البصرة الثقيل في الشحنات المتجهة إلى آسيا للشهر نفسه بخصم 1.05 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وبزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق.
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