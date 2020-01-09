شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 10368 وحدة بالإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 10368 وحدة سكنية (432 عمارة)، بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، وتم تسليم 5082 وحدة منها لمستحقيها، بعد تركيب عدادات المرافق مسبوقة الدفع، وجارٍ تنفيذ 480 وحدة، وتم البت الفنى لتنفيذ 144 وحدة أخرى.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً خدمياً بمناطق الإسكان الاجتماعى، وتشمل (5 مدارس – 8 حضانات – وحدة صحية – 9 أسواق – 4 ملاعب – مركز شباب – نقطة شرطة)، وذلك فى إطار جهود الوزارة من أجل إقامة مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.

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وأشاد الوزير بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بالمشروع، مؤكداً أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليست مطورا عقاريا، بل هى منمى عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال، تم استثمار 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة، ولا يقوم بذلك مطور عقارى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى الاستثمارات بمدينة المنيا الجديدة، حتى الآن، بلغت نحو 5 مليارات و638 مليون جنيه، موزعة كالتالى (2770.386 مليون جنيه بقطاع الإسكان - 333.157 مليون جنيه بمبانى الخدمات - 529.015 مليون جنيه بقطاع مياه الشرب - 566.976 مليون جنيه بقطاع الصرف الصحى - 773.2 مليون جنيه بقطاع الطرق والاتصالات - 618.817 مليون جنيه بقطاع الكهرباء - 45.923 مليون جنيه بقطاع الزراعة).

وأوضح الوزير، أنه تم منذ عام ٢٠١٤، إنفاق نحو ٢.٦ مليار جنيه، استثمارات بالمدينة، مقارنة بنحو ٣ مليارات جنيه، تم إنفاقها خلال ٢٥ عاما من عمر المدينة، وهو ما يؤكد تسارع معدلات التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة، مضيفاً أن ما أنفقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المشروعات المختلفة (مدن جديدة - طرق قومية - تطوير المناطق العشوائية)، خلال الـ٦ أشهر الماضية، بلغ ٣٣ مليار جنيه، ومن المقرر إنفاق نحو ٤٤ مليار جنيه خلال الـ٦ أشهر المقبلة.