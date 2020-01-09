شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.73% رابحا 221.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8345.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.93% رابحا 250.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6609.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 182.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 193 شركة، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.77%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.34%.

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وجاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية نسبة 9.83%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 9.43%، فيما تراجع سهمى جرير وإكسترا بنسبة 0.71%، 0.27%، على التوالى.

ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.