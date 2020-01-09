شكرا لقرائتكم خبر عن السويس للبترول: خطة لتكرير 2.4 مليون طن خام سنوياً لمنتجات بترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة، جاء ذلك خلال انعقاد جمعية شركة السويس لتصنيع البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها واستمرارية التشغيل مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية .

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ومن جانبه أوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالى 2.4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة.

وأشار المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إلى أن الخطة تتضمن ايضا تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 5.4 مليار جنيه وتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة الى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد خلال استهلال رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء، على أن الظروف مهيئة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة فى مسيرتها وتحقيق أهدافها فى ظل استراتيجية وزارة البترول التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات .