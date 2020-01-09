شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات "أوبك" يسجل 69.60 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 69.60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ 69.62 دولارًا في اليوم السابق، وفقًا لحسابات وذلك وفقا لأمانة المنظمة.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أمس الأربعاء ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.94 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع 1%، كما ارتفعت فى وقت سابق مسجلة 71.75 دولار للبرميل، وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2019، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مسجلة 63.17 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.8% إلى كما كانت قد سجلت فى وقت سابق 65.85 دولار وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2019.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط اليوم، جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف فى العراق.

Advertisements

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى تراجع الاضطرابات فى الأسواق العالمية للنفط وذلك بعد إشارات إيران إلى أنها انتهت من الانتقام ضد الولايات المتحدة لمقتل قاسم سليمانى زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى الذى استهدفته الولايات المتحدة خارج مطار بغداد الأسبوع الماضي.

وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، قد أكد خلال كلمه له علي هامش مؤتمر فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، بأن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج العراق مستمر بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، موضحا أن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات منظمة "أوبك" وذلك في الوقت المناسب.

وقال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إن أى تأثير خارجى سياسى للدول المنتجة للنفط خصوصا إيران أو أمريكا أو أى دولة عظمى فى إنتاج النفط، يؤثر على أسعار النفط، مؤكدا أن الأحداث الحالية بين إيران وأمريكا، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط مؤقتا.