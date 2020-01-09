شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 0.6790 بشكل رئيسي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.6920 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط