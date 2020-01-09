شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 0.6790 بشكل رئيسي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.6920 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.