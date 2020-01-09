شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية إضافية ليكسر مستوى 65.40 ويحاول الثبات دونه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض بقية اليوم، ونتوقع اختبار دعم القناة الصاعدة عند 63.60 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 62.50 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الضغط السلبي قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 65.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط