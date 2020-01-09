شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يجعلنا نرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 57.40 كمحطة سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الاتجاه الهابط يعتمد على الثبات دون مستوى 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 62.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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