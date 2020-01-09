شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية الآن ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي الذي يتواجد عند 17.60، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 18.38 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت