شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي إضافي ليكسر مستوى 1556.70 ويحاول الثبات دونه الآن، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1488.00 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
إغلاق الشمعة اليومية دون 1556.70 سيؤكد استمرار الانخفاض المتوقع، بينما الارتقاء فوقه سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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