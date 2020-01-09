شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من حاجز 1.3000، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2920 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات دون مستويات 1.3150 و1.3175 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3020 والمقاومة 1.3175

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط