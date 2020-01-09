شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1050 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية مراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0985 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1140 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط