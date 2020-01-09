شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع اتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،عقب انحسار مخاوف التوترات بين واشنطن وطهران ، بالإضافة إلى تأكيد الصين توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة فى واشنطن الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 97.50 نقطة الأعلى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.27 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.25 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة عن وظائف القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مساعي تهدئة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

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أظهرت البيانات إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة بنحو 202 ألف فى كانون الأول/ديسمبر ، بأعلى وتيرة منذ نيسان/أبريل 2019 ،ليتجاوز توقعات الخبراء إضافة 160 ألف وظيفة ، وعدلت وظائف تشرين الثاني/نوفمبر إلى إضافة 124 ألف من 67 ألف.

انحسرت مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بعدما أتضح التأثير الهاش للضربة الصاروخية الإيرانية على قوات أمريكية فى العراق ، بالإضافة إلى مساعي مسؤولي البلدين فى تهدئة التوترات ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية.

من ناحية أخرى ،قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن نائب رئيس الوزراء الصيني " ليو هو " رئيس فريق التفاوض فى المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة من أجل توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.