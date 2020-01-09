شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة قياسية جديدة بفضل انحسار توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بفضل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التصعيد العسكري فى منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلي تأكيد الحكومة الصينية توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الحكومة الأمريكية الأسبوع المقبل فى واشنطن.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 421.43 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.3 % ، بفضل المكاسب الواسعة لشركات التكنولوجيا الأمريكية فى وول ستريت ،وخالف قطاع الطاقة الاتجاه السائد فى أوروبا ، فى ظل هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع بالسوق العالمي.

انحسرت مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتحولها إلى صراع عسكري واسع ،بعدما سارع مسؤولي البلدين إلى التهدئة ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة بمقتل قاسم سليماني.

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وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء أن إيران يبدو إنها تتراجع ، بعد الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية فى العراق تضم قوات أمريكية ،والتي لم تسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

وأضاف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه ، وأشار إلى فرض عقوبات اقتصادية إضافية لمعاقبة النظام الإيراني.

من ناحية أخرى ،قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن "ليو هو" نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض فى المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة سيوقع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة فى واشنطن الأسبوع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,267.07 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.7% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 %.