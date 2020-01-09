شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقبع عند أدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل انحسار مخاوف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بما قد يؤثر على سلامة إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي ، ويضغط على الأسعار أيضا الزيادة المفاجئ فى المخزونات التجارية الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.96$، و سجل أعلى مستوي عند 60.29$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.86$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.08$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس، منخفضا بنسبة 4.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 59.17$ للبرميل ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما ارتفع فى وقت سابق من التعاملات لأعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 65.62$ للبرميل.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت 3.6% ،وسجلت مستوي 64.96$ للبرميل الأدنى 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وقفزت العقود فى وقت سابق من التعاملات إلى مستوي 71.28$ للبرميل ، الأعلى منذ 22 أيار/مايو 2019.

تهاوت أسعار النفط يوم الأربعاء على نطاق واسع من الأعلى فى عدة أشهر إلى الأدنى فى عدة أسابيع ، بعدما اتضح أن الضربة الصاروخية الإيرانية على قوات عسكرية أمريكية فى العراق ، لم تسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

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وبخلاف تأثير تلك الضربة ،سارع مسؤولي إيران والولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات بين البلدين ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية.

قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" عبر توتير "إننا لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن الضربات الصاروخية الإيرانية لم تسفر عن إصابة أي من القوات الأمريكية المتمركزة فى العراق ، وإن الضرر الناجم عنها بسيط جدا.

وأضف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم والعتاد لا تعني بالضرورة استخدامها ،وأشار إلى أن إيران تتراجع على ما يبدو.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 3 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.4مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير، ليستمر الإجمالي عند 12.9 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.