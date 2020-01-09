شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن أعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تراجع طلب المعدن كملاذ آمن ،والأسعار أيضا تحت ضغط ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.1% إلى 1,540.46$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,556.66$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,561.19$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الأربعاء نسبة 1.1% ، منهيا موجة من المكاسب استمرت على مدار عشرة أيام متواصلة "أطول موجة مكاسب يومية منذ 15 آب/أغسطس 2012" ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,611.19$ للأونصة .

وتعد خسارة الأمس ،الأكبر منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، تحت تأثير تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بعد انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، حيث لم تسفر الضربة الصاروخية الإيرانية على قوات عسكرية أمريكية فى العراق ، عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

وبخلاف التأثير الهاش لتلك الضربة ،سارع مسؤولي إيران والولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات بين البلدين ،ونزع فتيل الأزمة المتعلقة باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية.

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قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" عبر توتير "إننا لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن إصابة أي من القوات الأمريكية المتمركزة فى العراق ، وإن الضرر الناجم عنه بسيط جدا ،وأضاف ترامب فى كلمة من البيت الأبيض حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه ، وأشار إلى أن إيران تتراجع على ما يبدو.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.50 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات الدولار ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وبعد تأكيد الحكومة الصينية يوم الخميس توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة فى واشنطن الأسبوع المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 9.37 طن متري ،فى أكبر انخفاض يومي منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

لينزل إجمالي حيازات الصندوق إلى 886.81 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.