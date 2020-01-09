شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «التجارة» يحول اقتراحات المغردين إلى «خطة عمل» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير: أن "هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فورا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم، لرفع مستوى جودة خدماتنا، فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا".
ورداً على الوزير، لاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً وغرد الآلاف عليها باقتراحات وأفكار كثيرة.
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