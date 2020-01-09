بعد ضعف رد الفعل الإيراني.. الذهب يتراجع عالميا ويفقد 11 جنيها في مصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الخميس 9 يناير، 11 جنيها، بعدما سجلت الأربعاء أعلى سعر في تاريخها بمصر.

وسجل عيار 21، الخميس، 694 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب "اليوم السابع"، جاء الانخفاض، نتيجة هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط الأوقية من 1580 إلي 1546 دولاراً، وهو ما أرجعه المحللون إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب فى الوقت الحالى لأن الرد الانتقامى لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، كالتالي:

عيار 18 بـ 594 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 694 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 793 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5552 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.