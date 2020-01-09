شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مرتقب بمجلس إدارة البورصة المصرية بانضمام "نظمى" بدلا من "المراغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان شركة برايم القابضة، رسميا تولي شوكت المراغي عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، منصب العضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، أصبح إجراء تغيير بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية مرتقب، وذلك لانتفاء الصفة التى قام بالترشح عليها فى الانتخابات الأخيرة ممثلا لشركة «إتش سى» للسمسرة.

وتنص لائحة البورصة على ضم ثانى الأعضاء من حيث الحصول على أعلى الأصوات فى الانتخابات، على مقعد شركات السمسرة، وهو سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، والذى حصل على 115 صوت، استكمال دورة المجلس المنتهية فى منتصف يونيو 2021.

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وينتظر أن يتقدم شوكت المراغى خلال الأيام القليلة المقبلة باستقالته، بعد حضوره آخر اجتماع لمجلس إدارة البورصة المصرية يوم 31 ديسمبر الماضى، على أن يتم إخطار سليمان نظمى لاستكمال أوراقه.

ويمتلك المراغي أكثر من 15 عاما من الخبرة في مجال السمسرة وسوق المال حيث انضم إلى شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية في عام 1999، وشغل منصب العضو المنتدب منذ عام 2009، وقبل ذلك كان المراغي هو رئيس التداول بشركة الأهلي لتداول الأوراق المالية، حيث كان مدير التداول للمؤسسات المالية وكبار العملاء الأفراد

وبدأ المراغي مسيرته المهنية في عام 1991 في المملكة العربية السعودية في شركة جمال وخالد الجوهر للتجارة والتنمية كمدير محافظ أوراق مالية، وشغل المراغي عضوًا في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ممثلاً شركات الوساطة المصرية في الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2016، وكذلك شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية منذ فبراير2016 وحتى بداية 2020.