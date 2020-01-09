شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحا 108.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.92% رابحاً 130.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.34% رابحاً 63.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 215 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتى عبر 9345 صفقة.

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وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، فقطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.38%، تليه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 12.39%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.21%.

ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.