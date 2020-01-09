شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامين من 22 لـ25 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية واعتماد الدراسة التي تقدم بها صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 22 شهرا إلي 25 شهرا وكذلك زيادة مبلغ القروض الشخصية وقروض الإسكان المقدمة للعاملين بالقطاع في إطار التيسير عليهم .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد التقي خلال منتصف الأسبوع الجاري مجموعة من أعضاء برنامج الادارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذين انتهوا مؤخراً من البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لمدة 3 أشهر في مواقع عملها الخارجية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وايطاليا وألمانيا والامارات والذي استهدف تعزيز مستوي المهارات العلمية والعملية وخبرات الكوادر الشابة من خلال الانخراط في بيئة عمل الشركة واكتساب خبرات فعلية في مواقع عملها المختلفة.

وأكد الملا خلال اللقاء الذى حضره أعضاء البرنامج البالغ عددهم 25 من شباب العاملين بقطاع البترول أن وزارة البترول تهدف من خلال البرنامج إلى بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تولى المسئولية فى المستقبل، مشيراً إلى أهمية دور الشركاء الأجانب فى دعم هذا البرنامج الذى يمثل نموذجاً للشراكة المتميزة التى يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لوضع اطار مناسب للشباب للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة فى كافة المجالات الفنية والادارية.

وأشار الوزير إلى أن الثقافات والتجارب التى يخوضها شباب المتدربين فى بيئات العمل خارج مصر ستعود بالنفع على قطاع البترول المصرى لما سينقله هؤلاء الشباب من خبرات وتجارب وتكنولوجيات تسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة العمليات بالإضافة إلى اختيار أفضل هذه التجارب التى تناسب طبيعة العمل فى مصر.

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وأضاف الملا أن معايير العمل والأداء فى كل شركة أومؤسسة تتوافق دائماً مع استراتيجيتها وأهدافها وأن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حرص منذ بدايته فى عام 2016 على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والسلامة فى كافة العمليات حيث يعد العنصر البشرى أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع لأنهم من سيطبقون هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.

وأشاد الوزير برغبة شباب قطاع البترول فى العمل وبذل الجهد للمساهمة الفعالة فى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع وضمان استدامة النجاحات، مشيراً إلى أن برنامج تأهيل الشباب يستهدف مواكبة عمليات التحول الرقمى واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة الأعمال لما يتمتع به الشباب من قدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيات بكفاءة وسهولة.