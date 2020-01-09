شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.32% بختام التعاملات وسط صعود القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% رابحا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.26 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 185.4 مليون سهم محققة ما قيمته 219.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفض سهمين، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، فقطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.25%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.57%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%.

وأعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، المدرجة ببورصتى الكويت ودبى، عن الإجراءات التى ستقوم بها الشركة لتعديل وضع الخسائر المُتراكمة خلال السنة المالية الحالية 2020، لتحقيق 3 أهداف رئيسية من خلال تلك الإجراءات، أولها تحقيق النمو في إيرادات الشركة، ثانيا تحقيق الكفاءة التشغيلية لأصول "المدينة"، ثالثاً التركيز على إعادة هيكلة أصول والتزامات الشركة.

وقالت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت خسائر بقيمة 1.53 مليون دينار (5.06 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مقابل خسائر بنحو 2.11 مليون دينار (6.98 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع بنسبة 28%.

وعزت الشركة، خسائر الفترة إلى وجود خسائر استثمارات بنحو 658.42 ألف دينار، بالإضافة إلى تسجيل خسائر بيع حصة فى استثمارات بشركات زميلة بقيمة 394.39 ألف دينار.