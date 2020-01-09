شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 076% رابحا 12 نقطة ليغلق عند مستوى 1597.33 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 696.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 80.71% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 5%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 44.56% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.87%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%.

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كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 9.86% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.38% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.20% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.92%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%.

ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.