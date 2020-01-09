شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. شركات المنسوجات تلجأ للقطن للترويج لمنتجاتها فى معرض فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات المعرض العالمى الأكبر والمتخصص فى الصناعات المسيحية بمدينة فرانكفورت الألمانية وسط تنافس كبير بين نحو 3 آلاف شركة على الزوار وكبار المشترين من مختلف دول العالم .

ويعد معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت الركيزة الاساسية، لإبرام تعاقدات جديدة للشركات، التى تسعى لفتح أسواق جديدة ضمانًا، لتسويق منتجاتها.

ومن خلال جولة ”الخليج 365” داخل أروقة المعرض تبين اختلاف فكرة التسويق والترويج بين مختلف الشركات الدولية، إلا إن الأمر المثير هو حرص شركات الشرق الأدنى فى قارة آسيا على الدعاية لنفسها بطرق مبتكرة، فبعض الشركات حرصت على بيان مراحل التصنيع بداية من القطن المزروع، وبالفعل وضعت شجيرات القطن من جذورها بجانب المنتج، للتأكيد من كون المنتج مصنوع متألقين بنسبة 100% .

كما وضعت الشركات بجانب شجيرات القطن بقية مراحل التصنيع ،من حلج القطن ثم تحويله الى نسيج وقماش، وبعدها الصباغة وإتمام التصنيع .

اللافت للانتباه أن عددًا من الشركات المصرية حظيت باهتمام كبير من الجانب الألمانى من ديتليف براون الرئيس التنفيذى لمعرض هايم تكستايل، الذى أعرب خلال تفقده لمجموعة نايل لينين جروب برفقه سعيد أحمد رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بالتطور الكبير لشركات مصر، واعدا بزيارة قريبة للشركات فى مصر.

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كما تساءل الرئيس التنفيذى لهايم تكستايل، عن سبب انخفاض الشركات المصرية المشاركة فى المعرض من 38 شركة العام الماضى إلى 23 شركة العام الجارى، بجانب الاستفسار عن أسباب تراجع مساحة الجناح المصرى من 1500 متر العام الماضى لأقل من 500 متر العام الحالى .

وتشارك مصر بمعرض يضم 23 شركة نسيج ومفروشات، فى فعاليات أكبر معرض للنسيج والمفروشات فى العالم، وذلك فى مدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث احتفل المعرض هذا العام بعيده الخمسين بمشاركة 23 شركة مصرية من بين 2952 شركة عالمية، فيما شاركت في عام 2019 نحو 3.012 شركة من 65 دولة.

جدير بالذكر أن أول انعقاد له كان في يناير عام 1971 مع 679 عارضا .