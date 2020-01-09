أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
ونالت الأسهم الدعم من تأكيد الصين على توقيع اتفاق "المرحلة واحد" التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع القادم مما أدى لانحسار المخاوف المرتبطة بالتجارة.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% ليرتفع إلى مستوى قياسي عند 420.98، بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 1.1%.
وارتفع سهم بي.إم.دبليو 0.8%، إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم.
وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء في المنطقة وقاد المكاسب ارتفاع سهم إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق 2%.
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