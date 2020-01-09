شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية للتنمية: التعليم والصحة ضمن أولويات الوكالة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شيرى كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، عن أولويات الوكالة فى مصر، قائلة إنه لدینا العدید من المشروعات فى مجموعة من القطاعات منها التعلیم والصحة، النمو الاقتصادى والحوكمة، مضيفا أن كل مشروع داخل ملف البرامج یقدر بحوالى 660 ملیون دولار، یتعلق بتوفیر فرص العمل، فضلا عن تمكین المرأة والشباب لكى یصبحوا المحرك الأساسى للاقتصاد فى مصر، ویستند عملنا إلى استعداد استراتیجى لتحمل المخاطر المحسوبة والأهمیة التى نولیها للابتكار، ونركز بشكل أساسي لیس فقط على تنفیذ أفضل الممارسات، ولكن أيضا على تطویرها.

ودللت "كارلين"، على حديثها بمثال، قائلة :"لدینا برنامج القراءة فى الصفوف المبكرة الأولى، من خلال هذا البرنامج، قامت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة بتجربة تدریس منهج دراسى جدید ومبتكر لضمان تعلیم الطلاب المصریین القراءة فى الصفوف الأول إلى الثالث من المرحلة الابتدائیة، لقد نجحت الحكومة المصریة فى تبني هذا النموذج، وتوسیع نطاقه على مستوى الدولة، ولقد كانت الحكومة ملتزمة بتحسین القراءة فى المرحلة الصفیة المبكرة، لكنها كانت تفتقر إلى القدرة والإمكانیة على القیام بذلك، وكانت المیزة النسبیة للوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ولا تزال فى الدعم والمساعدة على تطویر قدرة الحكومة لتوسیع نطاق تلك البرامج وإدارتها.

وتابعت ومن خلال مساعداتنا، قامت وزارة التعلیم بتدریب 115 ألف معلم في المدارس الابتدائیة على مناهج تدریس مبتكرة للقراءة؛ ویصل البرنامج الآن إلى 5 ملایین طفل في 16 ألف مدرسة في جمیع أنحاء البلاد كل عام من خلال تغییر الأسالیب التعلیمیة التي یتعلم بها المصریون القراءة بشكل محدد، فإننا نضع الأساس لقوى عاملة أكثر ثقافة وإنتاجى، وأظهرت وزارة التعلیم أيضا التزاما بإدخال العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات وهو ما یسمى STEM، لتلبیة متطلبات الصناعات الأساسیة للإسهام في النمو الاقتصادي لمصر.

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وأشارت إلى أنه ابتداء من عام 2011 ، ساعدت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة في إنشاء أول مدرستین ثانویتین للعلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات في مصر، وتم تعزیز قدرة معلمیها، وأدى نجاح هذه المدارس في التزام الوزارة إلى توسیع نطاق هذا النموذج المبتكر من خلال إنشاء 15 مدرسة ثانویة STEM جدیدة في جمیع أنحاء الجمهوریة تخدم إلى الآن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة.

وجاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، حول تعزيز الشراكة بين مصر وأمريكي بحضور شيري كارلين رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وشارك في الندوة المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الدكتور علي القريعى رئيس لجنة البيئة بالجمعية، المهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة، المهندس عمر صبور عضو الجمعية، الدكتور شريف الجبل، المهندس مصطفي النجاري أعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالجمعية، المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، وسيدة الأعمال جوس دورا فيعاني عضوة لجنة التصدير بالجمعية، ومحمد أيمن قرة عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال من مصر وأمريكا.

وتهدف الندوة إلى التعرف على محفظة التنمية التابعة للوكالة، وكيفية تعزيز المصالح التجارية المشتركة، بالإضافة إلى كيفية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.