شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تلتقى برؤساء المجالس التصديرية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا بعد قليل مع رؤساء المجالس التصديرية وأعضائها من رجال الأعمال فى مقر الوزارة، لمناقشة المشاكل التي تواجه المصدرين والعمل على حلها مما يساهم فى الدفع بالصادرات المصرية إلى الأسواق المستهدفة والمختلفة على مستوى العالم، وغزو أسواق جديدة وإزالة كافة العوائق أمام السلع المصرية للوصول إليها.

وتعتبر أهم الملفات التي تناقشها الوزيرة مع المصدرون هي دعم الصادرات المصرية ، وكيفية زيادة نسبة الدعم للمصدرين للقدرة على تحقيق أعلى معدلات من الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة، كما ستناقش الوزيرة مشاكل النقل لعدد من الدول وكيفية الوصول إلى حلول سريعة تدعم بها السلع المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، حيث تحتاج إلى سرعة في النقل لمنع تعرضها للتلف خلال التصدير.

وأشاد عدد من الحاضرين قبل بدء الاجتماع بنشاط الوزيرة ومتابعتها لقضايا رجال الأعمال والمصدرون، بعد توليها حقيبة الوزارة 22 ديسمبر الماضى، فى فترة زمنية قليلة، خاصة وأنها تقوم باجتماعات متتالية تلبية لكافة مطالب الصناع المصريون، حيث التقت مساء أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، ومن المقرر أن تعلن الوزيرة عن قرارات جديدة لحل مشاكل المصدرون بعد حصرها خلال الاجتماع.

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يذكر أن الوزيرة أشارت إلى أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، وأهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتةً إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كافة المشروعات.