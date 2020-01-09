شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية: أسهمنا بأكثر من 30 مليار دولار فى تنمية مصر على مدار 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شيرى كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، عن إسهام الوكالة بأكثر من 30 مليار دولار فى تنمية مصر على مدار 40 عاما من تواجدها فى البلاد، وهو ما يمثل واحدا من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب حكومة الولايات المتحدة وأطولها فى عدد السنوات تجاه أى بلد فى العالم.

وأضافت "كارلين"، أن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ساعدت فى وضع الأسس اللازمة لتعزیز التجارة والصناعة من خلال دعم إصلاح السیاسات، والمساعدة في دعم الخدمات والمرافق العامة الأساسیة، وبناء القدرات البشریة، مشيرة إلى أن عمل الوكالة خلال السنوات الأولى بمثابة العمود الفقرى لاقتصاد مصر الحديث، والذى أرسى القاعدة الأساسیة لتعزیز القوى العاملة، واستهداف مجموعات المستهلكین، وخلق بیئة حیث یمكن للشركات أن تزدهر، وفي الوقت الذي أظهرت مصر فیه الالتزام، قامت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة بتعزیز القدرات، مما أدى إلى وضع النظم وإدخال الاستثمارات التي أثبتت نجاحها على المدى الطویل.

وتابعت تستند علاقة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة مع نظرائنا المصریین إلى الاحترام والتقدیر والثقة، والتى ُترجمت إلى برامج مؤثرة وناجحة تتوافق بالكامل مع أولویات الحكومة المصریة.

وجاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، حول تعزيز الشراكة بين مصر وأمريكي بحضور شيري كارلين رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وشارك في الندوة المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الدكتور علي القريعى رئيس لجنة البيئة بالجمعية، المهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة، المهندس عمر صبور عضو الجمعية، الدكتور شريف الجبل، المهندس مصطفي النجاري أعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالجمعية، المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، وسيدة الأعمال جوس دورا فيعاني عضوة لجنة التصدير بالجمعية، ومحمد أيمن قرة عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال من مصر وأمريكا.

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وتهدف الندوة إلى التعرف على محفظة التنمية التابعة للوكالة، وكيفية تعزيز المصالح التجارية المشتركة، بالإضافة إلى كيفية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.

ويشمل جدول أعمال الندوة عرض إنجازات الوكالة الأمريكية للتنمية، وما تقدمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الوقت الحالى، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال منه، بالإضافة إلى كيفية قيادة الوكالة الأمريكية الدولية نماذج جديدة لمشاركة القطاع الخاص في مصر.

وقالت "كارلين"، إن الهدف من عقد ندوة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، هى أولا فهم أفضل لما تقوم به الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة الآن وخططها المستقبلية، ثانيا تقییم الأثر الذى حققته الوكالة، ومدى نجاح الشراكة الاستراتیجیة بین الوكالة الأمریكیة والحكومة المصریة، ثالثا تحديد كيفية العمل سویا لتحقيق نتائج ناجحة للطرفين، مشيرة إلى أن شراكة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة مع مصر أمرا ضروريا لأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وباعتبارها جزء من حكومة الولايات المتحدة، وكل شيء تقوم به الوكالة هو فى نهاية المطاف هدف السیاسة الخارجیة لكي تصبح مصر أكثر ازدهارا واستقرارا .