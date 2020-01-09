شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 9-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 9-1-2020 ، خلال التعاملات الصباحية فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى16.00 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.99 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، حيث إن البنوك الأخري سجلت اليوم تباين ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.00 جنيه للشراء.

16.12جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

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16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.97 جنيه للشراء

. 16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.98 جنيه للشراء.

16.08جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.