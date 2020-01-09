شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، متخلية عن مستويات 8,000$ مرة أخرى ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 198$ بما يعادل نسبة 2.5% إلى 7,850$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,048$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,049$.

انخفضت العملة المشفرة"البتكوين" بالأمس بنسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 8,463$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس أكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 209 مليار$ ، مع التراجع الحالي فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى الأخرى.

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وسجلت القيمة السوقية بالأمس إجمالي 220 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لتفقد السوق نحو 11 مليار$ فى أقل من 48 ساعة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وبخلاف عمليات البيع لحاجز الأرباح ،تتراجع أسعار البتكوين حاليا ، بفعل تباطؤ مستويات طلب العملة المشفرة كأداة تحوط ، فى ظل هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجعت تلك التوترات ،بعدما أتضح أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران فى وقت مبكر يوم الأربعاء على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق ، لم يسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح!

وخلال خطابه تعليقا على تلك الهجمات ،اقر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعدم وقوع خسائر فى صفوف القوات الأمريكية ،وتوعد طهران بالرد على تلك الهجمات بتوقيع المزيد من العقوبات الاقتصادية وليس باستخدام آلة الحرب العسكرية.