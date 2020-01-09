شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لتعليقات محافظ بنك بريطانيا المركزي "مارك كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لتعليقات محافظ بنك بريطانيا المركزي مارك كارني ،والذي يتحدث خلال افتتاحية مؤتمر حول التضخم المستهدف فى لندن.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3105$ من سعر الافتتاح 1.3093$ ،وسجل أعلى سعر 1.3123$ وأدنى سعر 1.3089$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بدعم بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأقل من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.37 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي صعود العملة الأمريكية حاليا فى ظل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم موعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع أمريكيا الأسبوع المقبل فى العاصمة واشنطن.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش يتحدث محافظ المركزي البريطاني "مارك كارني " خلال افتتاحية مؤتمر حول التضخم المستهدف فى العاصمة لندن ،ومن المتوقع أن توفر تلك التعليقات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية خلال 2020 ، خاصة وأن البلاد على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني/يناير الجاري.