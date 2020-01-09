شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم إيجابي جديد– تحليل - 9-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين عزم إيجابي جديد بمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, كذلك الثبات المتكرر فوق الدعم الأولي والمتمركز عند 950.00 حاليا يدعم يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو الهدف الرئيسي التالي والمستقر عند 1025.00.
نستمر بالتنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد بشكل مؤقت وليجبره على تكبد بعض الخسائر بتشكيله لتداولات تصحيحية هابطة ليستهدف بذلك مستوى 930.00 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 905.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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