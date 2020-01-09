النحاس يحوم دون الحاجز– تحليل -9-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس بعض العزم الإيجابي باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 مستغلا ذلك بتشكيل بعض التذبذب الصاعد ليقترب بذلك من الحاجز المستقر عند 2.8400.
نشير إلى أن التذبذب المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا سيزيد من فرص تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط ليضغط بذلك على مستوى 2.7500 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الدعم المستقر عند 2.7000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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