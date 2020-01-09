الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 9-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي قوي ليقترب بذلك من الهدف الإيجابي الأول والمستقر عند 143.80 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تجاوز السعر للحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز عند 144.30 و 145.60 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 144.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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