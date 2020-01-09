شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 9-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي قوي ليقترب بذلك من الهدف الإيجابي الأول والمستقر عند 143.80 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تجاوز السعر للحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز عند 144.30 و 145.60 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد