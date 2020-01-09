شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعيد الميل الصاعد- تحليل - 9-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوب سعر الزوج بتداولات يوم أمس مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد جديد مسجلا بذلك مستوى 121.55 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
ما سبق, يدعونا لانتظار ملامسة السعر للهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 121.80 وبحال تجاوزه لهذا الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيسهل مهمة الوصول نحو محطات إيجابية جديدة بدأ من 122.50 و 123.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.10 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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