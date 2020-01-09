شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر"نيكي" يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع. وارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بمقدار 11ر535 نقطة أي بنسبة 31ر2% إلى 87ر23739 نقطة، في ختام التعاملات. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 65ر27 نقطة أي بنسبة 63ر1% إلى 05ر1729 نقطة.

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