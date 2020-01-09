شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتوجه لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات بالمدن الحديدة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمحافظة المنيا وذلك لتفقد عدد من المشروعات السكنية ومشروعات الصرف والمياه فى مدينة المنيا الجديدة، وكذلك متابعة تنفيذ أولى المشروعات فى مدينة بني مزار الجديدة.

وكان قد سبقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بزيارة لمدينة المنيا الجديدة، حيث تفقد فيها عدد من المشروعات، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، ورافقه خلال الزيارة المهندس يحيى الجارحي، مدير عام الطرق بالهيئة، والمهندس معتز عبدالفتاح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز.

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وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، عدداً من مشروعات الطرق، ومنها، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي، وكذا استكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، وتزامناً مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الري بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة (20 ألف م3/ يوم)، كمرحلة أولى، موجهاً بضرورة سرعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة (50 ألف م3/ يوم).

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بنسب الإنجاز بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وكذا أعمال الزراعة بالمدينة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق لتتناسب مع المرحلة القادمة من عمر المدينة، وذلك في إطار زيادة عوامل جذب الاستثمارات بالمدينة، والتي تشهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، عدداً من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واستمع لشرحٍ وافٍ حول المشروع، مؤكدا علي التواصل المستمر والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالباً بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية.