شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر إلى 19.2 مليار دولار فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2019، حيث ارتفعت إجمالي قيمتها بنسبة 2.7% لتصل إلى 307 مليار و36 مليون جنيه تعادل 19.21 مليار دولار فى 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه"، وتركزت ارتفاعات الصادرات المصرية فى 15 دولة من الأسواق التصديرية المستهدفة المشار اليها خلال عام 2019 .

وذكرت بيانات رسمية حصلت" الخليج 365" على نسخه منها، أن الولايات المتحدة تأتى فى المرتبة الأولى فى قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 26 مليار و24 مليون جنيه تعادل 1.64 مليار دولار"، وبأهمية نسبية 8.52%من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بـ 6.35 من إجمالى قيمة الصادرات خلال نفس الفترة عام 2018، كما تأتى دولة الامارات فى المرتبة الثانية فى قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 22 مليار و56 مليون جنيه، تعادل 1.41 مليار دولار.

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وتأتى السعودية فى المرتبة الثالثة، لأهم الدول المستوردة من مصر خلال نفس الفترة التى تحصرها البيانات الرسمية بقيمة 20 مليار و64 مليون جنيه، بما يعادل 1.29 مليار دول فى 9 أشهر، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من القائمة بقيمة 1.23 مليار دولار، كما تصدرت إيطاليا المرتبة الخامسة من الدول الأكثر استيرادا من السلع المصرية بقيمة نحو 16 مليار جنيه تعادل 993.72 مليون دولار.

وعن باقى الدول التى تأتى على التوالى ضمن الدول الأكثر ارتفاعا في استيرادها من مصر بعد إيطاليا هى بريطانيا، مالطة، أسبانيا، ليبيا، ألمانيا، الهند، الجزائر، فرنسا إضافة إلى المغرب .

كما شهدت عدد من الدول نموا فى صادرات السلع المصرية إليها خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، بعد أن كانت واردتها من مصر قليلة وضعيفة، ومن أبرز هذه الدول التى شهدت ارتفاعا هى الأرجنتين بنحو 477.7% وبقيمة 97.5 مليون دولار، كما تليها عدد من الدول ومنها سورينام فى المرتبة الثانية، وكندا فى المرتبة الثالثة بقيمة 540 مليون دولار، كما تأتى دولة قيرقيزستان في المرتبة الرابعة من الدول الأكثر نموا بنحو 347% عن الفترة السابقة عليها، كما أن دولة بتسوانا تأتى في المرتبة الخامسة من قائمة الدول التي ارتفعت نسبة نمو الصادرات المصرية إليها.