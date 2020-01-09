توقيع عقد إنشاء مسبك بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا بشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - مع شركة جيمكو الهولندية والتي تعد من كبري الشركات في إنشاء المسابك.

وقع العقد عن شركة الدلتا للصلب المحاسب محمود الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة جيمكو الهولندية Bas Van Gemert رئيس الشركة، وذلك بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المسبوكات بشركة الدلتا للصلب 10 أمثال الإنتاج الحالي لتبلغ 10 آلاف طن سنويا مقابل ألف طن سنوياً. وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3000 طن صلب و7000 طن زهر.

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صورة جماعية بعد التوقيع

وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2019. وتتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه بنظام EPC (تسليم مفتاح)، وسوف يستغرق التنفيذ 18 شهرا.

ويأتى هذا المشروع في إطار استكمال مراحل تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب بتكلفة حوالي 700 مليون جنيه، والتي تشمل أيضا مضاعفة الطاقة الإنتاجية من حديد البليت 10 أمثال على مرحلتين لتبلغ 500 ألف طن سنوياً صعوداً من 50 ألف طن سنويا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير وبدء التشغيل التجريبي بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت سنويا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام الجاري 2020.