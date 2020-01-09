شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.93% رابحا 157.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8281.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.28% رابحا 208.87 نقطة ليصل إلى مستوى 6550.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 37.8 مليون سهم بقيمة 944.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 190 شركة، فيما لم تتراجع أى شركة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.39%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.08%، ثم قطاعات الاتصالات وإدارة وتطوير العقارات والمواد الأساسية بنسبة 1.97%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.82%.

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وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.99%، ثم أسمنت أم القرى نسبة 6.28%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 5.59%، فيما لم تتراجع أى أسهم.

وارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.