شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.17% رابحا 71.330 نقطة ليصل إلى مستوى 6193.50 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.43% رابحاً 97.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6896.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحاً 16.020 نقطة ليصل إلى مستوى 4797.72 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 119 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 4528 صفقة.

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وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، فقطاع العقار بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 9.73%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.52%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.89%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.36%.

وارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.