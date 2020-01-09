شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% رابحا 12.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1597.53 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 804.2 ألف سهم بقيمة 259.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.84% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.76% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.46%.

ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.