شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.39% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.39% رابحا 38.83 نقطة ليصل إلى مستوى 2752.31 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 84.6 مليون سهم محققة ما قيمته 81.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1100 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاعى العقارات والتأمين بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.45%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.75%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 0.64%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 0.54%.

ارتفعت البورصة المصرية وحيدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت باقى بورصات الخليج والشرق الأوسط متأثرة بالهجوم الإيرانى على قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، وأرجع محللون أسباب صعود سوق المال المصرى إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لطمأنة المستثمرين، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، حول استقرار الأوضاع.

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية.