شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 0.2% تراجع بمعدل التضخم الشهري في ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل "104.4" نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجـلاً انخفاضاً بلغ "-0.2%" عن شهر نوفمبر 2019، حيث انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبــة "- 6.3%"، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "- 6.8%"، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة "- 2.0%"، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "2.5%"، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "2.4%".

وأضاف بيان الجهاز أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نحو "6.8%" لشهر ديسمبر 2019 مقابل "11.1%" لنفس الشهـر من العام السابق.

وأوضح بيان الجهاز، أن قسم الطعـام والمشـروبــات سجل انخفاضاً قدره "-0.8%" وتأتى التغــيرات نتيجــة لانخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "-6.3%" بسبـب تراجع أسعـــار مجموعة زيت الطعام "تموين" بنسبة - 10.5%، وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "-6.8%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة سكر "تموين" بنسبة -10.5%، وانخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "-2.0%" بسبـب انخفاض أسعـــار مجموعة أرز أبيض بلدي "تموين" بنسبة "-25.6%".

ورصد الجهاز انخفاض أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%) بسبـب انخفاض أسعـــار مجموعة البيض بنسبة"-3%"، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "- 0.7%" بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة "- 12.7%"، ومجموعة الجزر بنسبة "- 24.5%" ومجموعة الفاصوليا بنسبة "-9.2%"، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "- 1.5%" بسبـب انخفاض أسعـــار مجموعة اسماك طازجة بنسبة "-1.9%"، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "2.5%" بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة "18.4%"، ومجموعة البطيخ بنسبة"11.9%"، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "2.4%" بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الدواجن بنسبة"5.3%".