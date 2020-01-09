شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تحقق أكبر ارتفاع فى شهر مع انحسار مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال نحو شهر اليوم الخميس لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما لمحت الولايات المتحدة وإيران برغبتهما في تجنب المزيد من الصراع العسكري. وزاد المؤشر نيكي 2.31 بالمئة إلى 23729.87 نقطة وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

ومحا المؤشر القياسي انخفاضا بنسبة 1.57 بالمئة أمس الأربعاء بعد هجمات صاروخية إيرانية على منشآت تضم قوات أمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في الأسبوع الماضي.

وتسبب الهجوم في اضطراب الأسواق المالية العالمية في بداية الأمر حيث أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق تنفست الصعداء بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وإن الولايات المتحدة غير مضطرة للضرورة بالرد عليه.

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وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع غير الأساسية القطاعات الصاعدة وارتفعت أسهم أومرون كورب لصناعة المكونات الكهربائية وبانداي نامكو هولدنجز لألعاب الفيديو.

وارتفع 217 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع ثمانية أسهم اليوم الخميس.

وكانت أعلى زيادة بالنسبة المئوية لسهم شركة الإعلام الإلكتروني سايبر إجنت الذي ارتفع 6.77 بالمئة يليه سهم سكرين هولدنجز لصناعة أشباه الموصلات وصعد 6.1 بالمئة ثم فوجي فيلم هولدنجز للتصوير وصناعة المعدات الطبية وزاد 6.04 بالمئة.

وكان سهم إنبكس كورب للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأكثر تراجعا بالنسبة المئوية على المؤشر وانخفض 2.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63 بالمئة إلى 1729.05 نقطة.