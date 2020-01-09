شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تستبعد تخفيض تصنيفات دول الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها أخذت في اعتبارها عند وضع التصنيفات الائتمانية الحالية لدول منطقة الشرق الأوسط، الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة، والتي حدثت بالفعل، ملمحة بأن تلك الاضطرابات لن تؤثر على التصنيف الائتماني لهذه الدول.

ولفتت إلى أن أغلب دول الخليج لديها احتياطات مالية تدعم مرونتها في التعامل مع أي أحداث.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن العراق ولبنان هما البلدان اللذان قد تؤثر الأحداث على أوضاعهما خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن التوترات بين إيران وأميركا تؤرق العراق بشدة، خاصة أن المخاطر السياسية تؤثر على نحو كبير على التصنيف الائتماني للعراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب "العربية.نت".

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وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تمثل تصعيداً كبيراً للتوترات.

وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال "S&P" الأيام الماضية إن التصنيفات السيادية للبحرين وقطر وسلطنة عمان ستكون الأكثر عرضة للضرر من صراع طويل وأكثر اتساعاً في منطقة الخليج، في أعقاب مقتل قاسم سليماني ومن ثم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويأتي إصدار تلك النظرات الائتمانية وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية