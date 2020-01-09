شكرا لقرائتكم خبر عن بزنس الدفايات يشتعل والأسعار من 70جنيها لـ3 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يرتبط فصل الشتاء بالدفايات وترتفع معها أسعار الدفايات بالأسواق نظرا للإقبال عليها فى تلك الفترة للتغلب البرودة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة، تعتبر رحلة البحث عن الدفء ليست بالحديثة حيث انه منذ أن اكتشف الانسان البدائي فى العصر الحجرى النار وتعددت استخداماتها من طهى طعام الى الانارة وتخويف الحيوانات المفترسة الى ان تمكن من الاستفادة منها فى التدفئة ايام البرد القارص .

وتطور شكل الدفايات مع مرور الزمن حيث تنوعت اشكالها وطرق التدفئة من زمن الى اخر ولكن يعد من أقدم الأشكال التى عرفها الانسان مازالت مستمرة حتى يومنا هذا هو المنقد وهو عبارة عن طبق كبير من الصاج يوضع فيه كمية من الحطب او الفحم المشتعل لتقوم بتدفئة المكان المحيط وفى الغالب يعتمد عليه اهل البدو فى الخيام.

ويعتبر "الكانون" هو الصورة التى تلت المنقد وهو عبارة عن مكان فى المنازل الريفية القديمة يتم بناؤه باستخدام الطين والطوب اللبن ويتم استخدامه كفرن لطهى الطعام حيث يوضع به كمية من الحطب ويشعل به النار ، وظهر من الكانون صورة اكثر رفاهية كانت عنصرا رئيسيا فى المنازل والقصور الامراء والاغنياء كانت عبارة عن دفاية لها مدخنة يوضع فيها حطب ويتم اشعاله للتدفئة وكانت تمثل رمزا من رموز الرفاهية فى المنازل .

اما الصورة الاكثر حداثة وتطورا كانت الباجور والذى استخدمه المصريين كمدفئة فى فترة من فترات الزمن ، وهو عبارة عن بوتاجاز بصورة مصغرة يتم اشعاله بواسطة الكيروسين أو الجاز ومازل الكثير من منازل المصريين يستخدمه نفس الاستخدام سواء لطهى الطعام او التدفئة فى تلك الايام .

وعن دخول الكهرباء واستخدامها للتدفئة فكانت عام 1892 عندما نجح بيل و دوسينج فى اختراع او نظام تدفئة يعمل بالكهرباء بعيدا عن وسائل الفحم والحطب والغاز والكيروسين ، وتطورت انواعها بمرور الزمن الى أن اصبحت الدفايت الكهربية متنوعة الأشكال والأصناف ومنها الدفايات الزيت وهى تعتبر الاكثر قدما من بينهم وصولا الى الدفايات السيراميك والشمعة .

وترتفع مبيعات الدفايات مع وصول فصل الشتاء وخاصة فى ظل انخفاض درجات الحرارة من سنة الى اخرى ، بالاضافة الى انتشار عوامل اخرى تساهم فى خفض درجات الحرارة داخل المنازل ومنها على سبيل المثال استخدام السيراميك فى ارضيات المنازل ولذلك فان الدفايات تمثل بزنس كبير للتجار والمصنعين فى تلك الفترة ، وبالرغم من الاقبال عليها الا ان الاسعار شهدت انخفاضا عن العام الماضى بنسب متفاوتة .

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار الدفايات فى الأسواق المصرية حيث تبدأ أسعارها من 70 جنيها وصولا إلى 3 آلاف جنيه.

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وبالنسبة للمصرية يبدأ سعر الدفاية الشمعة الواحدة من 70 – 100 جنيه، بينما يتراوح سعر الدفاية الشمعتين مستويين للحرارة تبدأ من 120 – 170 جنيها ، وتأتى الدفاية الـ 3 شمعات ب3 مستويات حرارة بين 150 – 370 جنيها، ويزيد سعرها حسب الماركات المستوردة ليصل إلى 600 جنيها .

والنوع الأحدث وهى الدفايات السيراميك يتراوح سعرها من 500 – 2500 جنيها بحسب النوع والماركة والامكانيات المتاحة للدفاية .

وتبدأ أسعار الدفايات الزيت من 1000 وتتخطى حاجز 3 آلاف جنيه بالنسبة للماركات المستوردة ويتوفر فى الأسواق دفايات زيت 3 -5 – 7- 8- 9 – 11 – 15 ريشة.



الباجور



دفاية القصور



دفاية زيت